As Bizocas lanza un SOS para aumentar las matrículas y mantener el profesorado

Fachada del colegio As Bizocas en O Grove Cedida

El CEIP As Bizocas hace un llamamiento a las familias de O Grove para sumar nuevas inscripciones de cara al próximo curso escolar para evitar la supresión de una plaza de profesorado. El centro necesita aumentar para niños y niñas de Educación Infantil (de tres a cinco años) para no perder a uno de sus trabajadores que "afectaría directamente a la estructura pedagógica de la escuela".

Frente a la masificación de los grandes centros urbanos, señalan desde el colegio, ofrecen un modelo educativo alternativo basado en la educación individualizada, con ratios reducidas que permiten una atención médica y pedagógica adaptada al ritmo de cada alumno, y en el seguimiento exhaustivo, para detectar y potenciar las capacidades únicas de cada niño o niña.

Además, resaltan que en el CEIP As Bizocas cuentan con ambiente familiar y un entorno natural único con un contacto directo con la naturaleza.

Servicios de conciliación y movilidad

De la misma manera, la comunidad educativa de este centro señalan que, para facilitar el día a día de las familias, el centro dispone de una amplia cobertura horaria. Así, disponen de un Plan Madruga con servicio de recogida temprana antes del inicio de las clases, un horario lectivo de 8:40 a 13:40 horas y un comedor escolar con posibilidad de prolongar la estancia del alumnado hasta las cuatro de la tarde.

Actualmente, señalan, la ANPA trabaja activamente en la búsqueda de soluciones para el problema de los autobuses desde el casco urbano de O Grove, para posibilitar la mejora en el traslado de los alumnos y alumnas.

Desde el centro se ponen a disposición de todas las familias interesadas para conocer las instalaciones y el proyecto educativo.