O Grove recibió en el primer trimestre del año 9.000 viajeros, un 40% más que en 2025

Inauguración de Festa do Marisco O Grove el año pasado Mónica Ferreirós

O Grove pulveriza todos los récords referidos a la llegada de visitantes al municipio. Así, los últimos datos de Turismo de Galicia señalan que, el primer trimestre de este año el municipio ya registro cerca de 9.000 viajeros, cifra que supone un incremento de aproximadamente un 40% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, desde la Xunta también indican que los datos turísticos del 2025 avalan la tendencia que habla de un crecimiento exponencial en la ocupación hotelera en la villa. Así, señalan que O Grove recibió el pasado año a más de 110.000 turistas que realizaron cerca de 300.000 noches. La estancia media de las personas que escogen el municipio meco para pasar unas vacaciones está próxima a tres noches, que se traduce en uno de los datos más elevados dentro del turismo de Galicia.

Iniciativas como la Festa do Marisco -que este año se celebrará del 1 al 12 de octubre- indican desde el gobierno gallego, permiten demostrar el potencial de la oferta turística fuera de la temporada alta y, por tanto, recibir a miles de visitantes en fechas muy dispares.