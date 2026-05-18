El vestuario tradicional gallego centrará una charla del CMDC Breogán

Inauguración de una exposición organizada por el CMDC Breogán Cedida

El CMDC Breogán, dentro de su programación cultural anual, organiza el sábado la charla ‘Cóntoche un traxe’, impartida por Montse Rivera. La cita será a partir de las 19:30 horas en la Sala das Cunchas ubicada en la Casa Consistorial.

El objetivo de esta iniciativa es, de una manera “sinxela, orixinal, dinámica e amena”, hacer un viaje en el tiempo para saber cómo era el vestuario de los antepasados gallegos.

El recorrido por todos estos años de historia se hará a través de la palabra pero, además, gracias a cantigas o poemas que hacen referencia a las piezas de ropa que se vestían, así como distintos ropajes o incluso materiales con los que se fabricaban las telas.