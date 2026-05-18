O Grove
El vestuario tradicional gallego centrará una charla del CMDC Breogán
La cita es el sábado a las 19:30 horas en la Sala das Cunchas
El CMDC Breogán, dentro de su programación cultural anual, organiza el sábado la charla ‘Cóntoche un traxe’, impartida por Montse Rivera. La cita será a partir de las 19:30 horas en la Sala das Cunchas ubicada en la Casa Consistorial.
El objetivo de esta iniciativa es, de una manera “sinxela, orixinal, dinámica e amena”, hacer un viaje en el tiempo para saber cómo era el vestuario de los antepasados gallegos.
El recorrido por todos estos años de historia se hará a través de la palabra pero, además, gracias a cantigas o poemas que hacen referencia a las piezas de ropa que se vestían, así como distintos ropajes o incluso materiales con los que se fabricaban las telas.