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O Grove

El vestuario tradicional gallego centrará una charla del CMDC Breogán

La cita es el sábado a las 19:30 horas en la Sala das Cunchas

C. Hierro
18/05/2026 20:41
Inauguración de una exposición organizada por el CMDC Breogán
Inauguración de una exposición organizada por el CMDC Breogán
Cedida
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El CMDC Breogán, dentro de su programación cultural anual, organiza el sábado la charla ‘Cóntoche un traxe’, impartida por Montse Rivera. La cita será a partir de las 19:30 horas en la Sala das Cunchas ubicada en la Casa Consistorial.

El objetivo de esta iniciativa es, de una manera “sinxela, orixinal, dinámica e amena”, hacer un viaje en el tiempo para saber cómo era el vestuario de los antepasados gallegos.

El recorrido por todos estos años de historia se hará a través de la palabra pero, además, gracias a cantigas o poemas que hacen referencia a las piezas de ropa que se vestían, así como distintos ropajes o incluso materiales con los que se fabricaban las telas.

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