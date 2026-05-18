El grupo de teatro Enxebre agotó las entradas para los tres pases del estreno de su obra ‘O Meco’

Imagen de una de las escenas del montaje teatral de ‘O Meco’ Cedida

El auditorio de Monte da Vila, en O Grove, colgó el cartel de completo para los tres pases que ofreció el viernes, el sábado y ayer de la función ‘O Meco. Unha lenda vida’, un ambicioso montaje teatral de la asociación cultural Enxebre, que recupera una de las leyendas más emblemáticas de la memoria colectiva local, como es la de la figura de O Meco o el señor feudal “símbolo del abuso de poder y de la resistencia popular”.

Uno de los atractivos de este espectáculo fue que combinó teatro y música en directo con la participación sobre el escenario de la Banda de Música de O Grove en una colaboración inédita con Enxebre, así como recursos audiovisuales, iluminación dramática y una escenografía transformable.