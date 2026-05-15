La Xunta oficializa el cambio de titularidad de la calle Luis Antonio Mestre al Concello

Imagen de la calle Luis Antonio Mestre en O Grove Mónica Ferreirós

La Xunta oficializará, este lunes, el cambio de titularidad a favor del Concello de O Grove de la travesía urbana PO-316, que coincide con la calle Luis Antonio Mestre.

Esta transferencia, que se aprobará en el Consello del gobierno autonómico, se enmarca dentro del convenio que ambas entidades firmaron para la humanización de esta vía y está previsto que se firme antes de la ejecución de las obras.

El proyecto

La remodelación de esta calle, que cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros, de los cuales, más de un 65% lo aportará la Xunta y el 35% restante lo pondrá el Concello a través del Plan Extra de la Diputación, transformará por completo este espacio de entrada a la villa.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de O Grove, José Cacabelos, en la firma del convenio para la obra en Luis Antonio Mestre Mónica Ferreirós

Así, el plan para esta calle se divide en tres actuaciones. En la primera, que afectará al tramo que une la Rúa Borreiros con la Avenida de Portugal que es el que más tráfico pesado soporta, se creará una plataforma única para el tránsito de peatones y vehículos y, además, presentará plazas de aparcamiento, zonas verdes y mobiliario urbano.

La segunda -desde la avenida Portugal hasta el tramo que se cruza con la Rúa Castelao- primará el paso de personas y se reducirá el vial para calmar el tráfico. El último tramo parte de A Praza de Arriba y tiene por objetivo destacar su valor patrimonial así como crear zonas verdes para separar a los peatones del tráfico rodado.

Tal y como señaló el alcalde de O Grove, José Cacabelos, en la firma del convenio para estas obras, el proyecto se trata de una “demanda histórica”, es por ello que esperan que se convierta en una realidad en el año 2027. Para ello, que a partir del lunes cuenten con la titularidad, les permite poder licitar ya estos trabajos.