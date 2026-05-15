Malestar entre algunos vendedores por el cambio de ubicación del mercadillo

Obras en la Praza de O Corgo en O Grove D.A.

Las obras de reforma de la plaza de O Corgo provocan que los vendedores ambulantes tengan que reubicar sus puestos. En el día de ayer, tal y como confirmó el alcalde de la localidad, José Cacabelos, este cambio de sitio -en total son doce los afectados- creó malestar en alguno de ellos.

Las protestas por la modificación y, según algunos de los vendedores, las pérdida de ventas que esa variación tendrá, fueron atendidas tanto por la Policía Local como por el propio alcalde. Así, tal y como indicó, tras hablar con los vendedores se les ofreció la colocación de sus puestos en otro espacio que será la zona en la que actualmente se encuentra la Oficina de Turismo, punto en el que se ubicarán a partir del próximo viernes.

Cacabelos destaca que al Concello “sí nos interesa este mercadillo, porque da mucha vida a la localidad, pero, las obras en la plaza continuarán todo el mes de mayo y de junio por lo que es imprescindible cambiarles de sitio”.

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De la misma manera, el alcalde aclara que, una vez que la reforma integral de O Corgo esté lista, alguno de los puestos “habrá que reubicarlos definitivamente”. Esto es así, explica, porque el uso de este espacio cambiará por completo y, por tanto, no podrá utilizarse de la misma manera.

En este punto, Cacabelos aclara que los vendedores que acuden a la localidad los vienes “tienen que entender que nosotros tenemos que adaptar los puestos en base a las mejoras para el pueblo y el interés general”. Y recordó que, la transformación de esta plaza -que cuenta con un presupuesto de más de 600.000 euros- convertirá este punto de la villa en un lugar de esparcimiento, ocio y disfrute para todos.