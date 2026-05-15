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O Grove

Arrancan las "Xornadas O Grove Azul" con la participación de doce establecimientos

La actividad, promovida por Emgrobes, se alargará hasta del 31 de mayo

C. Hierro
15/05/2026 15:37
Presentación Xornadas Gastronómicas do Peixe Axul en O Grove
Presentación Xornadas Gastronómicas do Peixe Axul en O Grove
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O Grove se sumerge en unas nuevas jornadas gastronómicas que, esta vez, tienen el pescado azul como protagonista. Un total de doce establecimientos mecos ofrecerán hasta el próximo 31 de mayo diferentes platos elaborados con esta variedad de producto del mar.

Sardina ahumada con queso crema, tomate seco y chutnei de pimiento sobre una tostada de pan, salmorejo de tomate con bonito del atlántico y queso de O Cebreiro o un ajo blanco de pera con pescado ahumado, son algunas de las elaboraciones que, durante estos quince días, estarán disponibles en los restaurantes participantes.

Presentación Xornadas Gastronómicas do Peixe Axul en O Grove
Una de las elaboraciones que forma parte del evento 

En concreto, para probar estos platos se debe acudir a Sal de Allo, Jueso de Caña, Afuego, Senlleiro, Canta Claro, Herlogón, Solaina y A Solaina, Pan de Millo, restaurante del Hotel Bosquemar en Reboredo y al Punta Vendaval o la Casa do Marqué, ubicados en la Illa de A Toxa.

Además, Emgrobes, organizadores de estas jornadas, tienen preparadas otras actividades para completar la programación. Así, están previstas diferentes actuaciones musicales, talleres y un sorteo de regalos (entradas a conciertos o sesiones de spa, por ejemplo) para todos aquellos que consigan al menos tres sellos entre los restaurantes que participan.

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