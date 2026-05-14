La obra ‘O Meco’ que se estrena el viernes ya vendió más de mil entradas para los tres pases programados

Presentación de la obra de teatro 'O Meco' en O Grove Cedida

La expectación para asistir a la adaptación de la obra ‘O señor feudal ou quen matou ao Meco?’ de la mano del grupo de teatro Enxebre y la Banda de Música de O Grove, es altísima.

Es por ello que, para los tres pases que tienen programados -el primero es el viernes y habrá función el sábado y el domingo- ya han vendido más de mil entradas.

El resto de pases disponibles todavía están a la venta en los establecimientos Casa Abel, Galería Besada, Copyman, Essenzial Home y Abril. Además, una hora antes de que empiece cada función -viernes y sábado es a las ocho y media y el domingo a las siete- se abrirá la taquilla del auditorio.