Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

La nueva edición del Concurso Nacional Canino A Toxa se celebrará el próximo 14 de junio

C. Hierro
14/05/2026 18:50
Cartel del Concurso Nacional Canino de A Toxa
Cartel del Concurso Nacional Canino de A Toxa
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

La celebración del XVII Concurso Nacional Canino A Toxa tendrá lugar el domingo, 14 de junio. La ubicación como en ocasiones pasadas, serán los jardines del centro comercial O Redondo.

Aquellos interesados en participar con sus canes ya pueden inscribirse a través de la página: www.caninagalega.com.

Debido a que el evento se celebra al aire libre, desde la organización piden a cada competidor que lleve su propia sombrilla o cenador para mantener a los perros en buenas condiciones.

Como en años anteriores, se espera que este certamen atraiga a muchas personas de diferentes lugares de la geografía al concello de O Grove.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620