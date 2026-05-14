La nueva edición del Concurso Nacional Canino A Toxa se celebrará el próximo 14 de junio

Cartel del Concurso Nacional Canino de A Toxa

La celebración del XVII Concurso Nacional Canino A Toxa tendrá lugar el domingo, 14 de junio. La ubicación como en ocasiones pasadas, serán los jardines del centro comercial O Redondo.

Aquellos interesados en participar con sus canes ya pueden inscribirse a través de la página: www.caninagalega.com.

Debido a que el evento se celebra al aire libre, desde la organización piden a cada competidor que lleve su propia sombrilla o cenador para mantener a los perros en buenas condiciones.

Como en años anteriores, se espera que este certamen atraiga a muchas personas de diferentes lugares de la geografía al concello de O Grove.