El Marisco da un paso más para ser Fiesta de Interés Turístico Internacional

La firma entre el alcalde, José Cacabelos, y el Director da Axencia Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles D.A.

El Concello de O Grove ya tiene toda su maquinaria trabajando para la próxima edición de la Festa do Marisco, que se celebrará del 1 al 12 de octubre. Además de preparar el evento, el gobierno local está inmerso en su promoción para que, más pronto que tarde, el evento alcance el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Para conseguir este hito, uno de los objetivos es llevar a cabo presentaciones en diferentes puntos del mapa. La próxima programada, gracias a una aportación de la Xunta de 25.000 euros, tendrá lugar en Edimburgo país que, destacó el alcalde, José Cacabelos, tras la firma del convenio con el Director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, “é unha poboación máis turista que receptora e, ademáis, ten unha gran vinculación con Galicia”.

El edil adelantó que este evento se celebrará “no terceiro trimestre do ano”, por lo tanto después de la celebración de esta edición. Esto es así, explicó, porque así lo recomendó la Oficina de Turismo de Londres, con la que mantienen contacto debido a todas las gestiones que hay que realizar para, entre otras cosas, trasladar producto del mar vivo.

Éxito de participación

En el acto de la firma del convenio, Merelles quiso destacar la Festa do Marisco como “un exemplo de éxito na promoción turística, na dinamización económica e na desestacionalización”.

Además, reafirmó el compromiso de la Xunta con el evento, recordando que desde que cuenta con el reconocimiento nacional, Turismo de Galicia invirtió más de 205.000 euros en su promoción en diferentes países como Francia o Italia.

Colas en la inauguración de la Festa do Marisco del 2025 Mónica Ferreirós

Tanto Merelles como el alcalde quisieron, además, poner en valor las 100.000 personas que acudieron, en el 2025, a la fiesta y, por tanto, el impacto económico sobre la economía local. Por último Cacabelos, evidenció su deseo de que el evento formase parte, el próximo año, de la programación del Xacobeo.

Novedades

En cuanto a la edición de este año, el edil adelantó muy pocas novedades. Así, señaló que la implantación del sistema electrónico para el pago, tras haber realizado una prueba, es muy complejo atendiendo a las necesidades y, por último, que están trabajando en el cartel de los conciertos para “alomenos, igualar o do ano pasado”.