Los árboles retirados de la Praza de O Corgo se trasladarán al Monte Central de A Toxa

Las obras de reforma integral de la Praza de O Corgo que tienen previsto convertir este espacio en un “refugio climático” ya están en marcha. Es por ello que, desde esta semana, el acceso a la misma está cerrado y está previsto que no se abra hasta que terminen los trabajos que tienen de plazo el 30 de junio.

Actualmente, la actuación que se está llevando a cabo corresponde a la eliminación de diferentes elementos para poder comenzar a obras. Así, estos días se ha producido la retirada de árboles, hecho que ha generado polémica entre los vecinos y vecinas del municipio.

Obras en la Praza de O Corgo en O Grove D.A.

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, para tranquilizar a los residentes ha señalado que todos los ejemplares que se han quitado de este punto se trasladarán y se replantarán en el Monte Central da Toxa.

“Xa temos contratada a empresa que levará a cabo estes traballos, ten dificultades porque son bos exemplares pero os replantaremos nese espazo”, señaló el edil. Y además, recordó, que la actuación tiene, como eje principal, ofrecer tanto a los residentes como a los visitantes un espacio “con máis zona verde, máis xardíns, máis parterres... E polo tanto imos a gañar en vexetación”.

El proyecto

Entre otros trabajos que se enmarcan dentro de este proyecto de reforma destaca la remodelación de todo el suelo de la explanada y la preinstalación de fuentes y chorros para crear un espacio de juegos de agua.

La plaza de O Corgo permanecerá vallada hasta finalizar las obras el 30 de junio Más información

Además, también está prevista la creación de nuevos senderos y la colocación de una pérgola en forma de bóveda que contará con iluminación interior.

Otro de los puntos claves de estas obras es la transformación del carril que separa la Casa Consistorial de la plaza a una vía peatonal. En definitiva, Cacabelos señaló que, lo que se creará será un lugar de “esparcimiento, de ocio y de disfrute para todas las edades”