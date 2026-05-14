EU tacha de "absurdo" arreglar baldosas en calles que se reformarán próximamente

Miembros de Esquerda Unida en un Pleno Gonzalo Salgado

El grupo municipal de EU de O Grove denuncia la "pésima planificación" del gobierno municipal a la hora de llevar a cabo obras el el municipio. Así, tachan de "absurdo" que se estén reparando baldosas en calles en las que está previsto, próximamente, una reforma integral.

Como ejemplo, la formación puso el camino de Con do Gato, punto en el que señalan, esta misma se mana, se estuvo arreglando el pavimento "a pesar de que en poucas semanas a vía será aberta por completo para executar a substitución de tubaxes e posterior formigonado".

Lo mismo ocurrió, lamentan, frente a la Casa Consistorial, lugar en el que está prevista una actuación de mayor envergadura.

“O máis grave é que nin sequera podemos falar de falta de coordinación entre departamentos distintos, porque ambas actuacións dependen da mesma concellería. É dicir, quen ordena arranxar esas baldosas sabe perfectamente que esas rúas van ser abertas ao pouco tempo”, critican desde EU.

Para este grupo de la oposición, esta forma de actuar del gobierno local es fruto de la "improvisación permanente e ao malgasto de cartos públicos". Además, denuncian, no se trata de un hecho "illado", si no que existen muchos ejemplos.

“Ao final, as consecuencias destas malas decisións non as pagan quen as toma, senón toda a veciñanza do Grove”, lamentan desde Esquerda Unida.

Plan de mantenimiento

Desde EU señalan que su formación siempre defendió la necesidad de un plan de mantenimiento para el municipio y, recuerdan "levamos anos denunciando o deterioro das rúas e reclamando actuacións continuadas e planificadas".

En este sentido, consideran, que el problema aparece en el municipio cuando se ejecutan reparaciones "sen ningún tipo de coordinación coas obras xa previstas".