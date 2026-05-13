O Grove convoca la XXXIII edición del concurso de novela corta 'Manuel Lueiro Rey'

Fachada de la Casa da Cultura de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove convoca la XXXIII edición del premio de novela corta Manuel Lueiro Rey. Este certamen literario, que está organizado por el municipio desde 1992 de manera ininterrumpida, tiene como objetivo honrar la vida y la obra del escritor y periodista y, a la vez, promocionar la literatura en gallego y la divulgación de sus autores.

El ganadora, además de conseguir 3.000 euros en metálico, también verá su obra publicada por Edicións Xerais de Galicia.

Los encargados de escoger la obra ganadora será un jurado compuesto por cinco personas. Una de ellas será el ganaros de la edición anterior del premio, Óscar Manuel Guzmán Álvarez, que alcanzó el galardón con su texto 'Só os mortos saben a verdade'.

Los otros cuatro componentes serán profesionales y especialistas en literatura y crítica literaria.

El premio único se otorgará al autor o autora que cuenta con una mayoría simple de votos.

Condiciones

Los interesados en presentar sus textos tienen hasta el 15 de septiembre para hacerlo. Para ello, el texto, es imprescindible que esté escrito en gallego y tenga una extensión mínima de 50 páginas y máxima de cien, en folios DIN A4, con 2.500 caracteres por folio, aproximadamente, escritos en letra Arial y tamaño doce.

Las bases del concurso están publicadas en la sede electrónica del propio Concello de O Grove.