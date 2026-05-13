El Concello meco pretende llevar a Pleno la normativa de caravanas en junio

Turistas posando con la escultura del burro de A Toxa Mónica Ferreirós

El Concello ultima los detalles para poder llevar a Pleno el próximo mes la ordenanza que regule la presencia de autocaravanas en la localidad.

Para ello, tal y como indica la concejala de Turismo, María López, debe terminar el periodo de recogida de sugerencias (que lo hará esta semana o la próxima) y, posteriormente, publicarse un borrador oficial de la normativa con todas ellas recogidas. Después, señala la edila, se abrirá un plazo para presentar alegaciones y, una vez que se intenten solucionar o tener en cuenta todas ellas, se presentará a la Corporación.

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Teniendo todo esto en cuenta, López indica que el gobierno local pretende “poder presentar el borrador a finales de este mes para que en junio ya pueda ser votado en el Pleno”. Si todos estos plazos se producen en tiempo, cuenta, está previsto que este mismo verano ya se pueda ejecutar la ordenanza. Aunque reconoce que “iremos un poco justos”, porque la normativa tiene que tener un periodo de exposición pública.

Por otro lado, la implantación de la tasa turística, que también era un objetivo del gobierno para este mismo verano, López admite que actualmente, “la cosa está un poco apartada”

Turistas en una cafetería de O Grove Mónica Ferreirós

A pesar de ello, la concejala cuenta que desde el gobierno continúan con las reuniones con las asociaciones pero, actualmente, “no hay consenso en el Pleno”, por lo que no la llevarán hasta que este exista y haya posibilidad de aprobarla.

A Toxa

En cuanto a la polémica por la iniciativa de unos particulares para restringir el acceso a la Illa de A Toxa aclara que, desde el Concello, se descarta y “no es algo que se vaya a hacer ni mucho menos”.

Explica, además, que, aunque la asamblea de la comunidad de propietarios apruebe esta medida, debe ser presentada y aprobada por el Pleno, cosa que no está previsto que ocurra.

Para calmar los ánimos, ya que reconoce que esta iniciativa “está haciendo mucho ruido” en la localidad, señala que el Concello tiene previstas reuniones con los comerciantes de esta zona.

La concejala admite, además, que desde el Concello no están de acuerdo “ni con las formas, ni con la forma” de esta propuesta y señala que, como en el resto de puntos de O Grove, trabajarán para abordar la problemática de la masificación, por ejemplo con la ordenanza de caravanas.