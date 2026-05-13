A Lanzada se convierte en un lienzo gracias a la XX edición de Esculturas de Area

Participantes en una edición anterior del concurso de esculturas de arena en A Lanzada Cedida

El IES Monte da Vila de O Grove convoca, una vez más, el evento de Esculturas de Area na praia de A Lanzada, con el objetivo de involucrar a toda la comunidad educativa de la localidad y llenar de creatividad el arenal.

En esta ocasión, y ya van veinte, el tema central será 'Seres fantásticos de Galicia' una propuesta con la que el Departamento de Artes Plásticas busca dar libertar de creación al alumnado para representar seres mitológicos y criaturas fantásticas a través del arte efímero de la escultura de arena.

Desde el inicio, esta actividad, tuvo como objetivo crear un lugar de reunión y de convivencia entre niños y niñas de los diferentes centros escolares mecos pero, también de otras localidades.

Así, los participantes en esta edición serán alumnos del instituto organizador y, además, del : IES Bizocas de O Grove, IES de Meaño, IES Avelina Valladares de A Estrada, IES Illa de Arousa, IES Luis Seoane, IES Torrente Ballester e IES Xunqueira I de Pontevedra, IES Fernando Blanco de Cee, IES Chano Piñeiro de Forcarei, IES de Teis e IES Politécnico de Vigo.