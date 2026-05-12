Emgrobes pide solución para los problemas del turismo: vivienda, aparcamientos y autocaravanas

Capilla de A Toxa Mónica Ferreirós

La asociación de empresarios de O Grove, Emgrobes, se reu­nió estos días con diferentes empresarios, así como con el alcalde y la concejala de turismo para abordar los problemas que ocasiona la falta de aparcamientos, la falta de regulación de las autocaravanas y el exceso de viviendas de uso turístico. También atendieron las demandas de comerciantes y hosteleros sobre la importancia que tienen A Illa da Toxa para la localidad.

Desde Emgrobes se solicitó al Concello que se tengan en cuenta todos los problemas reales que se perciben y piden una mejor gestión para ello. Ante toda esta polémica meca, Emgrobes solicita un plan más global de mejora viaria, con más aparcamientos y un control riguroso, especialmente en estas zonas sensibles como pueden ser San Vicente, Con Negro, As Pipas y A Lanzada, o incluso en el centro de la villa como O Corgo y A Toxa.

Con todo, la asociación considera que no se debe prohibir el acceso a ninguna zona turística de O Grove pero sí se deben mejorar y controlar los aparcamientos de determinados vehículos, como se ha solicitado en reiteradas ocasiones.