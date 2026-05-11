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O Grove

El plazo de inscripción para el Plan de Conciliación de O Grove abre el día 21

C. Hierro
11/05/2026 17:24
Fachada do Concello de O Grove
Fachada do Concello de O Grove
Mónica Ferreirós
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El Concello abrirá, el próximo día 21, el plazo de inscripción par alas actividades incluidas dentro del Plan ConciliaGrove. Las personas interesadas tendrán, hasta el día 29 para solicitar la plaza, ya sea a través de la sede electrónica o en la Oficina de Información Xuvenil en horario de nueve a dos de la tarde.

Las actividades que se ofertan son la ludoteca para los niños y niñas nacidos entre 2018 y 2022 con un precio de 155 euros al mes y el campamento deportivo destinado a los menores nacidos entre el 2012 y el 2019. En este caso, el precio por cada infante es de 130 euros al mes.

Los interesados pueden consultar las bases de todas las actividades en la página web: www.concellodogrove.es.

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