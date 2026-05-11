Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El BNG pide transporte público y más policías para luchar contra la masificación turística

Los nacionalistas también creen necesario aumentar las plazas de aparcamiento

C. Hierro
11/05/2026 20:26
Indicador hacia la Illa de A Toxa en O Grove
Indicador hacia la Illa de A Toxa en O Grove
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El partido municipal del BNG quiere luchar contra la masificación turística en O Grove y, para ello, propone al gobierno local siete medidas que, según ellos, ayudarán a aliviar la problemática de cara a la llegada del verano.

La primera de ellas está relacionada con las autocaravanas y campers, para ello plantea negociar con los propietarios terrenos en Ardia para crear un área de pernocta, así como restringir su paso a espacios protegidos y urbanos. En este sentido, también sugieren la búsqueda de terrenos en alquilar en zonas del casco urbano y playas para crear aparcamientos, además de prohibir la entrada de los coches en los arenales.

Para evitar la congestión de las carreteras los nacionalistas indican que se deberían señalizar rutas alternativas que, actualmente “están quedando ocultas ou en desuso por falta de información”. Otra medida es implantar un sistema de ORA durante estos meses para favorecer la rotación de vehículos.

Desde el BNG piden, además, que haya un mayor número de Policía Local que hagan cumplir las normas, se refuerce el transporte público que conecte los barrios y se lleven a cabo campañas de concienciación sobre, por ejemplo, horarios para la tirada de basura o los buenos usos del espacio público.

A Toxa

Por otro lado, tanto el BNG como el partido de EU critican que el gobierno local no esté representado en las juntas de propietarios que se están llevando a cabo en la Illa de A Toxa en las que se valora restringir el acceso a la misma.

Capilla de A Toxa
Capilla de A Toxa
Mónica Ferreirós

La oposición, por tanto, señala que el Concello también es dueño de parcelas en esta ubicación y sería conveniente que estuviese presente para defender los intereses de todos los vecinos y vecinas de O Grove. En este sentido, ambas fuerzas se oponen a todas las medidas que supongan "restrinxir o acceso á Illa de A Toxa".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620