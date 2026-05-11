El BNG pide transporte público y más policías para luchar contra la masificación turística

Indicador hacia la Illa de A Toxa en O Grove Mónica Ferreirós

El partido municipal del BNG quiere luchar contra la masificación turística en O Grove y, para ello, propone al gobierno local siete medidas que, según ellos, ayudarán a aliviar la problemática de cara a la llegada del verano.

La primera de ellas está relacionada con las autocaravanas y campers, para ello plantea negociar con los propietarios terrenos en Ardia para crear un área de pernocta, así como restringir su paso a espacios protegidos y urbanos. En este sentido, también sugieren la búsqueda de terrenos en alquilar en zonas del casco urbano y playas para crear aparcamientos, además de prohibir la entrada de los coches en los arenales.

Para evitar la congestión de las carreteras los nacionalistas indican que se deberían señalizar rutas alternativas que, actualmente “están quedando ocultas ou en desuso por falta de información”. Otra medida es implantar un sistema de ORA durante estos meses para favorecer la rotación de vehículos.

Desde el BNG piden, además, que haya un mayor número de Policía Local que hagan cumplir las normas, se refuerce el transporte público que conecte los barrios y se lleven a cabo campañas de concienciación sobre, por ejemplo, horarios para la tirada de basura o los buenos usos del espacio público.

A Toxa

Por otro lado, tanto el BNG como el partido de EU critican que el gobierno local no esté representado en las juntas de propietarios que se están llevando a cabo en la Illa de A Toxa en las que se valora restringir el acceso a la misma.

Capilla de A Toxa Mónica Ferreirós

La oposición, por tanto, señala que el Concello también es dueño de parcelas en esta ubicación y sería conveniente que estuviese presente para defender los intereses de todos los vecinos y vecinas de O Grove. En este sentido, ambas fuerzas se oponen a todas las medidas que supongan "restrinxir o acceso á Illa de A Toxa".