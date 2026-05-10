El CMDC Breogán volverá a vestir los balcones de arte dentro de su programación cultural

Inauguración de una exposición organizada por el CMDC Breogán Cedida

El CMDC Breogán prepara una programación cultural anual llena de “cultura, lingua e tradición”.

La primera de las actividades, que se llevará a cabo el 23 de mayo, para celebrar el Día de Rosalía de Castro, será la grabación de un vídeo homenaje con la colaboración de los distintos colegios e institutos de la localidad. Además, este mes, también está previsto que salga el nuevo número de la revista ‘Follas Culturais’ y tenga lugar una charla de la mano de Montse Rivera.

En junio la asociación buscará mantener la tradición de las hogueras de San Xoán con un coloquio el 13 de junio y la clásica andaina a través del municipio para recoger las hierbas para hacer el “cacho”.

Ya en agosto, debido al éxito de la exposición ‘Balcóns con Memoria. Castelao Vive’, de nuevo los balcones de diferentes calles del centro de O Grove se vestirán para lucir distintas obras que, este año, tendrán una temática más abierta.

La siguiente cita programada por la entidad será el 31 de octubre, fecha en la que se celebrará el Samaín con el habitual concurso de calabazas y disfraces y la compañía de la Santa Compaña.

En el mes de octubre, para cumplir con los plazos fijados al retomar la iniciativa, se publicará la revista de la entidad.