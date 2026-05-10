Culler de Pau, elegido el mejor restaurante de Galicia por la guía Macarfi

Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau en O Grove Cedida

El restaurante Culler de Pau, dirigido por el chef Javier Olleros, suma un nuevo distintivo a los distintos premios que tiene en su haber. En esta ocasión, ha sido escogido como el mejor restaurante de Galicia según la Guía Macarfi, entidad reconocida en España que clasifica los establecimientos según múltiples criterios, como son la comida, la decoración, el servicio o el precio.

En este caso, el ranking gallego se llevó a cabo valorando, únicamente los platos. y Culler de Pau, restaurante que ya cuenta, por ejemplo, con dos estrellas Michelín, consiguió una puntuación de 9,4, lo que lo hizo liderarlo. El top tres lo completan Retiro da Costiña ubicado en Santa Comba y que obtuvo un 9,2 y O Pazo, localizado en Padrón y que llegó al 9,1.

Otro arousano

En la lista de los quince mejores restaurantes realizada por la Guía Macarfi únicamente aparece otro establecimiento arousano que es el encargado de cerrar el ranking. Se trata de Loxe Mareiro, en Carril, que presenta una nota de un 8,6.

Este es el primer año que la guía prepara un ranking de Galicia. Debido al éxito, está previsto que cada temporada repita la selección para generar uno de los listados más completos de la gastronomía gallega.