Capitanía descarta retirar el barco hundido frente al puerto de Meloxo

GEAS de la Guardia Civil durante la investigación del barco hundido en O Grove Gonzalo Salgado

Capitanía Marítima de Arousa descarta retirar la embarcación hundida el pasado mes de febrero frente al puerto de Meloxo en O Grove.

Tal y como señala Juan Andrés Pérez, el capitán marítimo, actualmente el barco no supone “ningún perigo” para la navegación de otras naves y tampoco para la contaminación de las aguas. Así, Pérez indica que debido a la profundidad en la que se encuentran los restos -a más de veinte metros de profundidad-, el paso de los barcos está totalmente asegurado “xa que ningún ten tanto caldado” como para poder colisionar.

Por otro lado, en cuanto a la contaminación, el capitán marítimo arousano comenta que, los “200 o 300 litros de combustible que podía tener, xa os soltou no momento do afundimento” y debido a ello se puso en marcha el Plan Territorial de Continxencia por Contaminación Marítima Accidental de Galicia (Plan Camgal), que contó con barreras y absorbentes para retirar los posibles vertidos.

Ahora, señala, la embarcación no cuenta con ningún líquido contaminante es por ello que se ha determinado que “la embarcación non é un problema”.

En este punto, además, destaca que nadie se puso en contacto con Capitanía Marítima para solicitar que se retirase la embarcación. De ser así, cuenta, y alguna persona presentase motivos por los que se creyese conveniente tener que hacerlo, no tendrían ningún problema en estudiar la situación. Pero, reconoce, que dentro de sus competencias, por ejemplo, no entra la gestión comercial.

Investigación

El bateeiro Nueva Santa Irene naufragó frente al puerto de Meloxo el once de febrero. En su hundimiento perdió un total de doce bidones de combustible, lo que se traduce en un total de 12.000 litros de gasoil.

Buscan un narcosubmarino en O Grove tras el hundimiento de un barco cargado con gasoil Más información

Debido a lo insólito de la situación, la Guardia Civil abrió desde el primer momento una investigación en la que no se descartaba ninguna hipótesis e incluso llegó a relacionarse con la presencia de un narcosubmarino en la ría.