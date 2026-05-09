Paula Prado y Luis López encabezan una andaina del PP junto a alcaldes y diputados por O Grove Cedida

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, encabezaron, ayer, una andaina que recorrió parte de la península meca.

En la actividad, que se enmarca dentro de las Xornadas de Convivencia del partido que llevan el nombre “As túas ideas, o noso proxecto” contó con la participación de decenas de diputados, alcaldes y portavoces del PP de la provincia.

Esta iniciativa, del mismo modo que la llevada a cabo el viernes en la Bodega Lagar de Pintos ubicada en el municipio de Ribadumia que contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sirven, en voz del partido, para poner en valor la “receita” de “unión e escoita” que quieren potenciar de cara a las próximas elecciones municipales que tendrán lugar el próximo año.

Durante el recorrido, todos los participantes, además de disfrutar de los increíbles paisajes que ofrece la localidad meca, también tuvieron tiempo para compartir ideas y sensaciones poniendo la vista en la próxima campaña y con el objetivo de alcanzar un mayor número de alcaldías en las localidades que conforman la provincia de Pontevedra.

Cuntis

Tras estos dos días, el PP provincial cerrará las iniciativas enmarcadas en las Xornadas de Convivencia del partido mañana con un Xantar en el municipio de Cuntis.

En esta ocasión, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, anunció su presencia en el acto en el que ejerce como anfitriona la presidenta del PP de la localidad, Isabel Couselo.

Además, de otros alcaldes, diputados, senadores, personal técnico o portavoces municipales, en esta reunión también está prevista la asistencia del presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, y el responsable de Cultura, Lingua e Xuventude del gobierno gallego, José López Campos.