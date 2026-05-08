O Grove convoca la XIV edición del Concurso de Pintura Ernesto Goday

Fachada de la Casa da Cultura de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove convoca la XIV edición del concurso en memoria del insigne pintor Ernesto Goday. Al certamen, que está dotado con un premio de 3.000 euros, se puede presentar cualquier persona mayor de edad que presente una obra inédita y original.

Entre las características de los trabajos destaca que sus dimensiones deben estar comprendidas entre el 60x50 y el 150x150 con técnicas y estilo libre. La temática tiene que estar relacionada con el paisaje natural y urbano de O Grove y sus vecinos y vecinas.

Para participar, las personas interesadas, deben enviar una fotografía de la obra en formato digital, así como la hoja de inscripción que se puede descargar en la sede electrónica del Concello al correo casadacultura@concellodogrove.es o a través de la dirección postal: Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, Monte da Vila, 11, C.P. 36980, O Grove.

El plazo para el envío de las obras termina el 30 de septiembre. A partir de esta fecha, un jurado formado por profesionales del arte llevará a cabo una preselección que se hará pública en el mes de octubre.

Los artistas seleccionados deberán enviar sus obras para que formen parte de una exposición del concurso y, de todas ellas, saldrá la ganadora de este año 2026.