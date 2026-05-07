Tomar un café y llevarse un libro gratis es posible en el Centro de la Tercera Edad

Tono Caneda y Adán Caneda, posan con los libros que regalan en su cafetería de O Grove Cedida

La cafetería del Centro de la Tercera Edad de O Grove volvió a abrir sus puertas hace casi tres años después de estar, al menos, otro tanto cerrada. Los encargados de recibir de nuevo a los vecinos y vecinas en este espacio fueron Tono Caneda y su hijo, Adán Caneda, dos personas que siempre están dispuestas a acoger todo tipo de actividades en su local, sobre todo, aquellas relacionadas con la asociación de jubilados.

Las ganas de innovar y ofrecer cosas nuevas a su clientela fueron las que hicieron que, hasta agotar existencias, sea posible tomarse un café, un refresco o cualquier otra bebida en esta cafetería meca y llevarse un libro de manera totalmente gratuita para casa.

“Son libros que cederon hai un ano ou así a asociación e, por falta de espazo na biblioteca que ten o centro, os tiña eu gardados. Tras preguntarlle ao presidente que quería que fixera con eles, el díxome que o que quixera e, a ao meu fillo mais a mín ocorréusenos esta idea” cuenta.

La mesa con los libros que se regalan en la cafetería de O Grove Cedida

Gracias a esto, desde el miércoles cualquiera de las personas que visiten este establecimiento puedan volver a sus casas con un ejemplar de ‘Oficio de tinieblas’ de Camilo José Cela, ‘El Péndulo de Foucault’ de Umberto Eco o de ‘El club de los suicidas’ de R. L. Stevenson. “A iniciativa está marchando bastante ben, vexo que a xente se anima e están a levar libros, sobre todo as persoas que veñen pola mañá a tomar o café”, detalla el gerente de la cafetería.

Además de ser muchos los clientes que deciden coger uno de estos ejemplares y llevárselos a su casa, también hay personas que eligen comenzar su lectura directamente en la cafetería. De esta manera, padre e hijo, ofrecen un plan diferente y cultural a los vecinos y vecinas de la localidad.

Un cliente de la cafetería de O Grove con uno de los libros que regalan Cedida

La mesa en la que se ofrecen los libros se va vaciando poco a poco. La iniciativa, señala Caneda, estará activa hasta que se lleven el último de los ejemplares.

Otras actividades

Aunque esta es la primera actividad “innovadora” que llevan a cabo padre e hijo en la cafetería del Centro de la Tercera Edad, no descartan que vaya a ser la última. Mientras piensan en cuál puede ser la siguiente, lo que no dejan de hacer es colaborar con el club de jubilados de O Grove.

Es por ello que, este sábado, de nuevo en su local, tendrá lugar una nueva charla relacionada con la seguridad para las personas mayores. Así, agentes de la Guardia Civil visitarán el centro y darán consejos a los asistentes a la hora de, por ejemplo, sacar dinero de un cajero, hacer un viaje o utilizar las nuevas tecnologías. La cita es abierta al público y comenzará a las seis de la tarde.