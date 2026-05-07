El PP denuncia que el gobierno no pidió ayudas para socorristas: “Como se lle sobraran os cartos”

Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PP denuncia que el gobierno local no solicitó a la Xunta ayudas para sufragar el gasto del servicio de socorrismo en las playas “como se lle sobraran os cartos e non fixeran falta para obras e servizos”.

La portavoz de los populares, Carolina Otero, tacha de “inaudito” que una subvención “tan fácil de conseguir” y que el Concello meco recibía todos los años, se vaya a perder “simplemente por non enviar un papel”. Esta situación, lamenta Otero, refleja “o deterioro que padece o Concello”.

La líder del PP de O Grove señala que, mientras la Xunta demuestra su compromiso con la localidad a través de obras, el gobierno local “só protagoniza retrasos, excusas e perdas de subvencións”. De esta manera indica que “estamos ante un goberno cansado, sen gañas, e ao que este mandato se lle está facendo eterno”.