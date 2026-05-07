Ponen a la venta las entradas para la obra ‘O Meco’ de la mano de Enxebre y la Banda de Música

Presentación de la obra de teatro 'O Meco' en O Grove Cedida

Las entradas para poder ver la adaptación teatral y musical de la obra ‘O señor feudal ou quen matou ao Meco?’ de la mano del grupo de teatro Enxebre y la Banda de Música do Grove, ya están a la venta por un precio de diez euros.

Debido a la gran expectación que hay en la localidad por asistir a este espectáculo la representación se subirá al escenario del auditorio tres días: 15, 16 y 17 de mayo.

Los pases para cada una de estas funciones están a la venta en los establecimientos Casa Abel, Galería Besada, Copyman, Essenzial Home y Abril. Además, indican que una hora antes de que comience cada función -viernes y sábado es a las ocho y media y el domingo a las siete de la tarde- se abrirá la taquilla del propio auditorio municipal.

‘O Meco’ tal y como reconocen los impulsores de esta iniciativa, se trata de una reinterpretación contemporánea de la leyenda de O Grove, en la que esta figura simboliza la respuesta popular frente al abuso de poder.

A pesar de que esta obra se llevó a escena muchas veces, esta es la primera vez que se hace tras una colaboración de diferentes ámbitos culturales y profesionales. Esta iniciativa cultural, señaló Jacobo Otero, el presidente de Enxebre, en el momento de su presentación, tiene como objetivo poner en valor la identidad, principalmente, de todos los vecinos y vecinas de O Grove, pero, también de todos los gallegos. “É unha obra que fala de identidade colectiva, de comunidade e de resistencia”, señala el presidente de la asociación teatral Enxebre”, detalló Otero.