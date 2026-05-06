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Concentración a favor de la educación pública en O Grove
O Grove

O Grove se moviliza en favor de la educación pública

C. Hierro
06/05/2026 20:45

La comunidad educativa de O Grove se concentró en el día de hoy a las puertas del Concello en defensa de la educación pública. A partir de las siete y media de la tarde, profesores, alumnos y vecinos y vecinas mecas, unieron sus voces bajo el lema  "As familias tamén importan, a educación está en xogo, defendémola xuntas e xuntos".

Entre las demandas que exigen a la Consellería de Educación destaca la necesidad de reforzar los recursos humanos y materiales para atender a todo el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, la reducción de la ratio en las aulas y la disminución de la carga burocrática y horaria para el profesorado.

Convocatoria para defender la educación pública en O Grove
Convocatoria para defender la educación pública en O Grove

Además, la comunidad educativa meca, acompañada de personas llegadas desde otras localidades, también salió a la calle para pedir una mayor inversión para el mantenimiento y actualización de los centros educativos para crear instalaciones dignas y espacios modernos y seguros.