La plaza de O Corgo permanecerá vallada hasta finalizar las obras el 30 de junio

Imagen aérea de la Praza do Corgo en O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove comenzó ayer con los trabajos previos a la ejecución de la obra que transformará por completo la Praza do Corgo y que cuenta con un presupuesto de más de 600.000 euros.

Para llevar a cabo todas las actuaciones, señaló el alcalde, José Cacabelos, este espacio permanecerá vallado, lo que significa que no se podrá acceder desde el próximo lunes hasta la finalización de la reforma, que tiene de plazo hasta el 30 de junio.

Esta restricción no será efectiva para acceder al parque infantil y, además, se habilitará un acceso lateral para entrar en la Casa Consitorial. Sin embargo, el cierre lo que obligará será a tener que reorganizar todos los puestos del mercadillo que se celebra en la zona y que, a partir del próximo viernes, señaló el edil, se ubicará en la calle que está enfrente a la lonja.

El proyecto

Entre los trabajos que se enarcan en este proyecto destaca la remodelación de todo el suelo de la explanada, que actualmente presenta muy mal estado, y la preinstalación de las fuentes y chorros para crear un espacio de juegos de agua. Además, también contempla la instalación de más vegetación, la creación de nuevos senderos y la colocación de una pérgola en forma de bóveda que contará con iluminación interior.

De la misma manera se establecerán pequeños caminos que contarán con mobiliario para poder sentarse y descansar.

Por último, según señaló el edil, al finalizar la obra, el carril que separa la Casa Consistorial de la plaza pasará a ser peatonal, lo que implica que no se permitirá el paso de ningún vehículo por esa zona. Esta restricción, contó Cacabelos, no supondrá un gran trastorno ya que “únicamente hay que dar un bordeo a este espacio” y, sin embargo mejorará la zona que se convertirá en un lugar de “esparcimiento, de ocio y de disfrute para todas las edades”.

El alcalde reconoció que, a pesar de que los trabajos generarán algunos “trastornos” a los vecinos y vecinas de la localidad, está seguro que la transformación de la plaza "será importante".