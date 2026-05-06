El cocinero Javier Olleros protagoniza el primer episodio del pódcast de la Diputación

Javier Olleros, participa en el programa Minutos Extra de la Diputación

El chef del restaurante Culler de Pau, Javier Olleros, es el protagonista del primer capítulo del pódcast 'Minutos Extra', promovido por la Diputación. El objetivo de este espacio, señalan, es presentar a "rostros extraordinarios" de la provincia para que compartan tanto confesiones personales como sus propias impresiones sobre la realidad y el futuro de las Rías Baixas.

En el capítulo, el cocinero que cuenta con dos estrellas Michelín, comparte una conversación con el presidente de la Diputación, Luis López, en la que ambos reflexionan sobre el éxito del turismo en la zona, las posibilidades infinitas que ofrece la combinación de los productos del mar con los de la tierra para convertir la gastronomía gallega en una referencia global y, también, sobre la necesidad de apostar por el emprendimiento en las zonas rurales.

En este sentido, López destacó que "O rural ten un potencial enorme, pero hai que crer nel". Por su parte, Olleros puntualizó que "Culler de Pau está na aldea e para min é un orgullo. Pero sempre tiven que pelexar porque a xente me dicía: 'pero quen che vai vir aquí?'. Agora mesmo o rural é un gran valor".

El reconocido chef terminó la intervención en el pódcast con una reflexión: "Veñen anos moi bos para as Rías Baixas". Esta afirmación fue compartida por el presidente de la Diputación.

El presidente de la Diputación, Luis López, con el chef Javier Olleros

El proyecto

Esta nueva iniciativa de la Diputación nace para dar a conocer a figuras representativas de la provincia en los diferentes sectores, como pueden ser el turismo, la gastronomía, la cultura, el deporte o la sostenibilidad.

El título del pódcast, 'Minutos Extra', hace referencia, explican, tanto a las cualidades extraordinarias de los invitados y también a la necesidad de dedicar un tiempo adicional para pensar pausadamente sobre el rumbo del territorio.

El primer episodio ya está disponible aquí, a través de la plataforma DepoPlay de la Diputación. A partir del próximo lunes, la conversación entre López y Olleros también estará disponible en el resto de plataformas y redes sociales.

Figura destacada

Javier Olleros es el alma máter del restaurante Culler de Pau, ubicado en el lugar de Reboredo, en O Grove, que abrió sus puertas en el año 2009.

Este establecimiento es, hoy en día, el mejor valorado dentro de la gastronomía gallega, ya que cuenta con dos estrellas Michelín y tres soles Repsol. Su exitosa trayectoria estuvo ligada, desde los comienzos, a la sostenibilidad y al territorio, ya que, por ejemplo, cuenta con una huerta propia y trabaja con productos de proximidad.

“É unha honra que Culler de Pau poida ser un pequeno referente nas Rías Baixas. Para min é un proxecto de vida e o resultado de onde vimos, dos que cociñaron antes e nos deixaron o camiño ben lixeiro para poder dar un golpe enriba da mesa e demostrar que se pode facer unha comida contemporánea desde a raíz, desde a aldea e desde o meu pobo querido”, explicó durante su conversación con López el cocinero meco.