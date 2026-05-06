El BNG critica que la Xunta permita un nuevo camping y no tenga en cuenta la presión turística

El portavoz del BNG, Anselmo Noia Gonzalo

El BNG de O Grove critica que la Xunta autorice la creación de un nuevo camping en San Vicente, ya que aumentará la presión turística en esta zona. Además, señalan que desde el gobierno autonómico ignoran el colapso de recursos en el municipio y continúan sin implicarse en la “necesaria” renovación de la EDAR que presenta carencias durante los meses de verano.

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Los nacionalistas denuncian que esta iniciativa no tienen en cuenta cuestiones clave como la captura del suelo para fines comerciales, la idoneidad de la cualificación urbanística de los terrenos o la saturación de la depuradora.

De esta manera, desde el grupo advierten del impacto negativo que tendrá el incremento del consumo de agua y recuerda los continuos problemas que existen con el suministro, así como las continuas rupturas de la tubería de A Lanzada.

El portavoz, Anselmo Noia, considera “incoherente” que la Xunta “permita e favoreza novas actuacións que incrementan a presión turística” mientras “non contribúe á mellora das infraestructuras básicas”. Y avisa de que “se este modelo sae adiante, estase lanzando a mensaxe de que todo vale e que non hai razón para frear outras iniciativas semellantes”.