Los buzos de O Grove retiran más de una tonelada de especies invasoras en tres días de trabajo

Especies invasoras retiradas de las aguas de O Grove Cedida

Una vez más, la Cofradía de Pescadores de O Grove, en colaboración con la Xunta, ponen en marcha un plan para erradicar especies invasoras, sobre todo la canaílla y el busano, de las aguas mecas.

La iniciativa, que comenzó el pasado lunes y en la que participan los catorce barcos de buzos inscritos a este pósito, han logrado recoger más de una tonelada de estas especies que son depredadoras de los bivalvos en tan solo tres días.

Así, por ejemplo, en la primera jornada de trabajo las embarcaciones llevaron a puerto 40,3 kilos de canaílla y 370 de busano. Además, recogieron seis kilos de puestas de huevos de ambas clases. Al día siguiente, según los datos de la cofradía, los mismos buzos llegaron a eliminar del mar -faenan en la ensenada debido a que en esta zona presenta aguas más calientes y es donde proliferan estas especies que proceden del Mediterráneo- 1,7 kilos de puestas, 50,4 de canaílla y casi 425 de busano.

Tal y como señalan desde el pósito, una vez que estos ejemplares llegan a puerto, se clasifican y se pesan, lo que se hace es eliminarlos, ya que en esta zona no tienen salida en el mercado.

En principio, detallan, está previsto que la salida de los buzos con este fin se repita durante todo este mes, pero, desde el pósito no descartan que el programa se alargue debido a la cantidad de producto y realicen estos trabajos también en junio.

Paro biológico

El plan para la eliminación de invasoras en las aguas mecas también sirve para hacer un paro biológico en esta zona y, por lo tanto, para permitir la regeneración de distintas especies -sobre todo de los bivalvos- y la reproducción de las mismas.

De esta manera, el programa ayudará, detallan algunas de las personas que están realizando esta tarea, a que, cuando vuelvan a faenar haya más cantidad de marisco.