La Xunta da luz verde a la construcción de un camping de 55 parcelas en As Bizocas

Imagen de archivo de un camping de O Grove D.A.

O Grove sumará, próximamente, un nuevo establecimiento turístico para poder acoger a los miles de visitantes que cada año llegan al municipio. Esto es así porque, en el día de ayer, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, dio luz verde ambiental con condiciones al proyecto para construir un nuevo camping en el lugar de As Bizocas, en la parroquia de San Vicente.

El proyecto previsto para el terreno, que cuenta con unos 5.500 metros cuadrados de superficie, se dividirá en 16 parcelas destinadas al estacionamiento de caravanas, 39 para el uso de campamento, una edificación de servicios higiénicos y auxiliares y otra para acoger una zona de recepción y tienda.

Además, está contemplado que se cree un aparcamiento de más de 420 metros cuadrados que podrá albergar un total de diez turismos. El plan, además, incluye áreas verdes que incluirá vegetación autóctona y zonas rocosas.

Está previsto que las instalaciones se conectan a las redes públicas de distribución de agua potable, saneamiento, iluminación exterior y distribución de energía eléctrica.

La ubicación escogida para este nuevo campamento de turismo está muy próximo a la playa de Area da Cruz, entre los núcleos de Montemar y Pedras Negras, lo que lo hará lindar con otros establecimientos dedicados al mismo fin.

Desde la Xunta indican que, esta construcción, no supone efectos adversos significativos sobre el entorno siempre que cumpla los condicionantes fijados relacionados con la protección de la población, la salud, las aguas o el suelo.