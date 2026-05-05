O Grove festeja las Letras Galegas con una programación llena de música, libros y cuentacuentos

La biblioteca municipal de O Grove será el escenario de alguna de las actividades Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove -en colaboración con distintas asociaciones- prepara una programación especial en el mes de mayo para conmemorar el Día das Letras Galegas. El objetivo marcado, señalan desde Cultura, es ofrecer a los vecinos y vecinas un amplio y variado abanico de actividades y, además, fomentar el hábito de la lectura en galego.

Las iniciativas diseñadas para el público infantil comienzan este viernes con el cuentacuentos ‘As Letras de Begoña’ que se celebrará en la biblioteca municipal a partir de las 17:30 horas. La siguiente cita será el día 13, fecha en la que tendrá lugar el espectáculo de narración oral ‘Burromaquia’ en la Axencia de Lectura de San Vicente a las once de la mañana.

Cartel de la primera de las actividades organizadas por el Día das Letras Galegas en O Grove

La programación continuará el 15, el 22 y el 28 con los espectáculos ‘Coser e cantar’, ‘Cantando con Pinocho’ y ‘Travesías’.

En cuanto a las colaboraciones con entidades culturales del municipio destacan la representación en el auditorio de la obra ‘O Meco’ de la mano de la asociación Enxebre y la asociación musical de O Grove, la XIV Festa das Letras Galegas junto a Cantodorxo, el espectáculo ‘Cóntoche un traxe’ a través del club CMDC Breogán y el Concerto das Letras Galegas organizado por la Coral Polifónica de A Cofradía de Pescadores San Martiño.

Por último, las librerías mecas también se suman a esta conmemoración y ofrecerán descuentos del 10% en la compra de libros escritos en galego.