O Grove apunta a una norma “restrictiva” para caravanas y sin opción de un área pública

Imagen de archivo de autocaravanas Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove continúa trabajando para lograr, antes de la llegada del verano, aprobar en Pleno una normativa para la llegada de caravanas, autocaravanas y cámpers al municipio. El alcalde meco, José Cacabelos, señala que es necesario contar con esta ordenanza para controlar la acampada y restringir “totalmente” el aparcamiento de este tipo de vehículos en zonas como la Illa da Toxa, la zona de O Corgo o los diferentes arenales del municipio.

El Concello busca presentar en el Pleno la ordenanza de caravanas antes del verano Más información

Cacabelos, a pesar de que sabe que es una decisión “polémica”, cree que es importante contar con esta normativa en O Grove, ya que detalla, “no es de agosto temos espalladas a máis de 250 ou 300 autocaravanas”. Es por todo ello que, el edil meco, apuesta por crear una ordenanza “restrictiva” y afirma estar trabajando en esa línea.

En cuanto a la propuesta del BNG de crear un aparcamiento público para este tipo de vehículos, el alcalde indica que, tal y como se expuso en el Consello Local de Turismo, las posibilidades son mínimas. Esto es así porque admite que en el centro de la localidad no existe un terreno que no sea adificable para dedicar a este fin y menos, del tamaño adecuado para, además dotar de abastecimiento de agua o de una zona de recogida de basuras. En este sentido, Cacabelos admite que en la misma reunión sí se habló de habilitar un espacio para aparcar “tres ou catro” autocaravanas, pero, señala “ese non é o problema que ten O Grove”.

El BNG pide un área de servicio municipal para autocaravanas dentro de la ordenanza Más información

Vigilancia

Otro de los puntos controvertidos -puesto en duda, por ejemplo por Aprometur o Emgrobes- de la que puede ser la primera ordenanza para autocaravanas en O Grove es la vigilancia necesaria para que se cumplan las normas. En este sentido, Cacabelos señala que es “imposible” controlar las 24 horas, todos los días los centenares de vehículos que aparcan en la localidad durante los meses de verano.

Emgrobes y Aprometur a favor de regular las autocaravanas: “Lo pedimos desde hace años” Más información

Y explica que, la inspección debe hacerse en el momento de la acampada y “todos sabemos que polo día están aparcadas e a primeira hora da mañá e a última da noite extenden o toldo, sacas as augas e as botan en calquera sitio”.

De la misma manera, aclara que la DGT, detalla que se deben tratar las autocaravanas como vehículos y, por lo tanto, “hai que buscar fórmulas” para poder organizar su aparcamiento en el municipio.