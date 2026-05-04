Las tapas de "xiba e choco" abarrotan los establecimientos de O Grove

Elaboraciones de la taberna Canta Claro para las Xornadas Gastronómicas da Xiba e do Choco de O Grove

La primera edición de las Xornadas Gastronómicas da Xiba e do Choco, celebradas desde el viernes 24 de abril hasta el 3 de mayo en O Grove, lograron un gran éxito de público. Tal y como señalan desde Emgrobes, entidad organizadora, la valoración que hacen de esta actividad es "altamente positiva".

O Grove acoge las primeras Xornadas Gastronómicas da Xiba e do Choco Más información

De esta manera indican que, tanto la elección de las fechas como el buen tiempo, ayudaron a que todos los establecimientos participantes se llenaran de comensales para probar las tapas diseñadas especialmente para esta cita.

Sobre todo los fines de semana, señalan, además de contar con clientela de la localidad, los locales acogieron a personas llegados desde otros municipios como Pontevedra o Vilagarcía.

Desde Emgrobes cuentan que la mayoría de los establecimientos consultados (participaron una decena) se muestran "gratamente satisfeitos".

Este resultado, indican desde la asociación, hace que valoren de manera firme repetir estas jornadas el próximo año.