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O Grove

Emgrobes reparte 1.300 euros en descuentos, 400 tazas y 11.000 rascas por el Día de la Madre

Decenas de familias participaron en el fin de fiesta celebrado en la Aldea Comercial da Toxa

C. Hierro
04/05/2026 13:12
Participantes actividades Día da Nai de Emgrobes
Participantes actividades Día da Nai de Emgrobes
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Un año más, la campaña organizada por Emgrobes para conmemorar el Día de la Madre y promocionar el comercio local, fue un éxito ya que logró agotar los más de 11.000 rascas repartidos a clientes que hicieron compras superiores a diez euros en los establecimientos adheridos.

A través de estas tarjetas, se repartieron un total de 400 tazas conmemorativas y 1.200 euros en descuentos distribuidos en vales de 10, 20, 30, y 50 euros que el cliente podrá canjear en cualquier tienda que sea socia de Emgrobes.

Además, el fin de fiesta organizado por la asociación en la Aldea Comercial da Toxa, atrajo a decenas de familias a disfrutar de una jornada especial en la que no faltó la música, la animación y los juegos. Durante este día, se llevó a cabo, además, un sorteos especial de cien euros en vales descuento entre los presentes.

La propia Comunidad da Aldea Comercial da Toxa quiso también agasajar a todas las madres en su día y les hizo entrega de una flor a cada una de ellas. El éxito de asistencia se hizo palpable también en esta acción, ya que se agotaron estos detalles.

Desde la asociación de comerciantes valoraron de forma muy positiva los resultados de esta campaña que ayudó a dinamizar la economía local durante el mes de abril.

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