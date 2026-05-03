Herido leve un ciclista tras una colisión con un turismo

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico Gonzalo Salgado

Un ciclista resultó herido leve esta tarde tras una colisión con un turismo. El suceso tuvo lugar en el entorno de Terra de Porto, sobre las 17 horas, y según esclarecieron fuentes del 112, fue el propio conductor del vehículo quien dio aviso del incidente. El particular señaló que, pese al choque, el ciclista insistía en trasladarse por sus propios al centro médico para una correcta evaluación.

Desde el 112 apuntan que hasta el lugar se trasladó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, y que también fue avisado el servicio de Urgencias Sanitarias, pero debido a las intenciones del afectado, desconocen si llegaron al punto.