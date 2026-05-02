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O Grove

O Grove acoge la decimocuarta edición de la “Marcha contra o Cancro” a favor de la AECC

Será el domingo 10 de mayo a partir de las 11:30 horas, y las inscripciones se abrirán el mismo día de 10 a 11:15

Sandra Rey
02/05/2026 20:12
Imagen de una marcha organizada por la AECC en A Pobra
DA
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El municipio de O Grove acoge el próximo domingo, 10 de mayo, la decimocuarta edición de la “Marcha contra o Cancro”, una iniciativa para recaudar fondos a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La actividad partirá desde la Praza do Concello a las 11:30 horas, habilitando las inscripciones previamente de 10 a 11:15, con un precio de seis euros que irán destinados a la investigación de dicha enfermedad y, además, incluye una camiseta de regalo. Como cada edición, será un recorrido circular de unos seis kilómetros y de baja dificultad, por lo que podrán participar personas de todas las edades.

Año tras año, esta actividad consigue reunir a cientos de vecinos y visitantes en una jornada de concienciación y solidaridad, por lo que se espera que esta edición siga la misma línea que las anteriores, siendo ya un evento más que consolidado en el municipio.

Además del Concello de O Grove, la iniciativa cuenta con la colaboración del Clúster do Deporte Galego, Tecfrisa, clubs deportivos de la localidad, Megapublic y Solán de Cabras.

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