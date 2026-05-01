O Grove se prepara para acoger la XI Xuntanza Lamvrespas

Cartel de Xuntanza de Lamvrespas en O Grove Cedida

Un año más, el club Lamvrespas O Grove, celebrará su tradicional encuentro en el marco de la Festa do Marisco, que tendrá lugar del uno al doce de octubre.

La fecha escogida es el domingo 4 de octubre, jornada en la que las calles de la localidad escogerán a decenas de motocicletas Vespas y Lambrettas. Como en ediciones pasadas, este evento será mucho más que una cita para los amantes de estos vehículos, ya que contará con actividades diseñadas para todos los públicos.

Así, además de una ruta para los moteros, como en años pasados, se prevé que también cuenten con sesiones de música, zona gastronómica o photocall.

A pesar de que la programación todavía no está completa, el plato fuerte de esta edición ya está anunciado: el sorteo de una Vespa Primavera.

La organización, indica, irá desgranando las actividades a medida que se acerque la fecha pero piden, tanto a los vecinos y vecinas de O Grove, como a los amantes de las motos, que ya marquen el 4 de octubre en sus calendarios.