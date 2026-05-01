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O Grove

O Grove se moviliza a favor de la educación pública

Convocan una concentración en la Praza do Corgo el día 6 de mayo a las 19:30 horas

C. Hierro
01/05/2026 10:52
Cartel de la movilización convocada por la comunidad educativa en O Grove
Cartel de la movilización convocada por la comunidad educativa en O Grove
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Los diferentes centros escolares de O Grove se unen a las movilizaciones a favor de la educación pública. Para ello, convocan una concentración el próximo miércoles, 6 de mayo, frente a la Praza do Corgo a partir de las 19:30 horas.

Las razones, señalan los convocantes, es lograr una atención a la diversidad real, unas condiciones dignas para el profesorado y centros educativos en condiciones.

De esta manera, detallan que es necesario reforzar los recursos humanos y materiales para poder atender a todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, además piden reducir la ratio de alumnado por aula, disminución de la carga burocrática y horaria para el profesorado y un cómputo justo del alumnado repetidor y con necesidades especiales.

Entre otras demandas, también piden mayor inversión para el mantenimiento y actualización de los centros educativos, ya que "el alumnado merece instalacións dignas e espazos seguros e modernos".

Bajo el lema "As familias tamén importan, a educación está en xogo, defendémola xuntas e xuntos", todos los centros educativos mecos piden la participación de los vecinos y vecinas de O Grove en esta movilización.

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