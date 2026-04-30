Estropean el nuevo pavimento puesto en la calle Lepanto con pisadas y algunas firmas

Pavimento estropeado en la calle Lepanto en O Grove

La lista de bienes públicos destrozados en O Grove se amplía. El nuevo objetivo de los vándalos ha sido el pavimento de la calle Lepanto que, en el día de ayer, apareció lleno de pisadas y con alguna que otra firma.

Esta situación, señala el alcalde de la localidad, José Cacabelos, es el resultado de “a falta de educación e de cultura cívica, a falta de solidaridade e de sensibilidade co público”. Y manifiesta que estos incidentes “son feitos a conciencia e con toda a intención de facer mal e dano”.

La actuación de estos “graciosos ou graciosas”, como los califica el edil, provoca que la empresa tenga que volver a pavimentar esta zona (se obró en ella para cambiar las tuberías) lo que supondrá un mayor coste en las obras. “Que facemos agora? Volvemos a formigonar, a gastar máis cartos dos que estaban previstos. Esto da unha imaxe lamentable, desde logo é moi triste o que está sucedendo cos bens públicos deste concello”, lamentó Cacabelos.

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El regidor no dudó, una vez más, en denunciar otros destrozos provocados por los vándalos anteriormente en el municipio. Así, además los daños en los baños públicos que tendrán un coste para las arcas municipales “alto”, Cacabelos enumeró otras incidencias como pintadas en las marquesinas, en papeleras, bancos y farolas o destrozos en varios tramos de la pasarela de madera.

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“Este vandalismo e gracias dalgúns están provocando que o Concello esté gastando máis cartos. Estas actitudes non se entenden e o único que fan e deteriorar. É realmente lamentable”, sentenció.