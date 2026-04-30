Entregan medio centenar de firmas para que instalen un aparcamiento para bicicletas en Beiramar

Bicicletas aparcadas en la Praza de Beiramar Cedida

Vecinos y vecinas de O Grove recogieron más de cincuenta firmas para pedir al Concello que instale un aparcamiento para bicicletas en una de las plazas que se encuentren en la Avenida de Beiramar.

La razón, señalan, es que en este punto de la calle existe una clínica a la que acuden muchos trabajadores y también pacientes, en este medio de transporte.

Tal y como señala la vecina que entregó las rúbricas en el Concello, Silvia Tarrío, esta no es la primera vez que solicitan esta infraestructura en esta ubicación. "Ya lo pedí hará un año o dos, pero no obtuve respuesta, es por ello que me animé a hacerlo otra vez pero entregando firmas", cuenta.

Tras haber presentado la solicitud, y de igual manera que ocurrió la primera vez, la respuesta por parte del gobierno local no ha llegado. Según indica Tarrío, en el mismo Concello le recomendaron pedir una reunión con el alcalde, José Cacabelos, para hacerle llegar esta propuesta pero, la vecina meca cree que esa no debería de ser la solución.

De esta manera, tanto ella, como el resto de personas que se trasladan en bicicleta en esta zona de O Grove, continúan esperando a que la petición sea aceptada y se instale el sistema de aparcamiento para poder dejar sus vehículos de dos ruedas.