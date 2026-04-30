El BNG pide un área de servicio municipal para autocaravanas dentro de la ordenanza

Anselmo Noia, portavoz del BNG, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

El BNG cree necesario incluir dentro de la futura ordenanza de autocaravanas de O Grove un área de servicio municipal para es estacionamiento de estos vehículo que cuente con los servicios básicos y disponga una estadía máxima.

El portavoz de los nacionalistas, Anselmo Noia, cree fundamental, además, que regulación vaya acompañada de medidas efectivas para asegurar su cumplimiento, especialmente en materia de control y sanciones. En por ello que denuncia que actualmente la localidad no cuenta con los agentes suficientes para hacer frente a este reto y exige al gobierno local que “poña posibles solucións sobre a mesa”.

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En este sentido, los nacionalistas, aunque aplauden que el alcalde, José Cacabelos, “tivera aberto os ollos dunha vez” y reconociera la necesidad de una ordenanza municipal, recuerdan que desde su partido ya presentaron una moción en este sentido hace cuatro años que fue rechazada por la mayoría absoluta del PSOE.

El BNG lamenta que esta decisión se haya tomado cuando ya hay una situación límite en muchas zonas de la localidad (A Toxa, A Lanzada, O Corgo...), lo que para ellos refleja “un descontrol xeneralizado na xestión do turismo e o uso do espazo público no Grove”.