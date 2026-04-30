Aprometur celebra su primer aniversario y pone el foco en crear un calendario anual de actividades

Un momento de la asamblea de socios de Aprometur en O Grove

La asociación de empresarios turísticos de O Grove, Aprometur, reunió a todos sus socios en el día de ayer para celebrar su primer aniversario. Una travesía que, indican, superó todas sus expectativas al contar con casi un centenar de empresas locales adheridas, una treintena de entidades externas y la celebración de cinco eventos con gran éxito de participación.

El presidente de Aprometur, Abel Óscar, quiso destacar los buenos resultados de la asociación y apostó por profesionalizar el trabajo y, para ello, contratar a un gerente que se encargue a diario del funcionamiento de la misma.

Durante la reunión, los miembros de la directiva destacaron que, a pesar de ser una entidad centrada en actividades propias, también hay que apostar por mejorar O Grove de manera general. Para ello, cuentan, presentaron al Concello "Os 40 principales" en las que se detallan, entre otras cosas, el mal estado de muchas instalaciones y servicios municipales.

Público presente en la primera asamblea de socios de Aprometur

Dentro de este informe, cuentan, se muestra el desacuerdo de Aprometur con la instalación de la tasa turística al considerar "que non están as instalacións nin os servizos de O Grove para cobrar un extra a quen pernocta no municipio".

En la presentación de la actividad diaria de la asociación, señalaron que actualmente están implicados en las reuniones para la redacción de una normativa para regular el uso de las autocaravanas en la localidad, así como de las VUT (Viviendas de Uso Turístico).

Alberto Filgueiro, directivo de la asociación, destacó el éxito de todas las actividades promovidas para mejorar la llegada de visitantes en temporada baja. Así detallo, entre otras, el evento de micología celebrado entre los meses de noviembre y diciembre o la recuperación del Pinchanogrove en marzo, que este año sumó una ruta de tapas dulces.

Futuro

Por último, en la asamblea se habló de los retos marcados por la asociación para su segundo año de vida. Así, adelantaron que no todo serán eventos gastronómicos y que, el objetivo, es crear un calendario anual de acciones variadas en las que se abarquen temáticas deportivas, artísticas, culturales, históricas o musicales.

De la misma manera, señalaron que apostarán por potenciar los recursos de la localidad entre los que destacaron el turismo marinero, la naturaleza, la ornitología, los deportes náuticos o "algo único que temos que é a moeda de Adro Vello".

Para terminar el evento, tanto la directiva como los socios y otros invitados (patrocinadores, colaboradores y políticos) brindaron por este primer aniversario y por el futuro de Aprometur.