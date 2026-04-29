Los vándalos no dan tregua en O Grove: hacen fuego en el parque de San Vicente do Mar
El alcalde lleva días denunciando destrozos en el mobiliario público y anuncia sanciones para los autores
La oleada de vandalismo en O Grove continúa. Si la semana pasada fueron los baños públicos y las pasarelas de madera los objetivos de los destrozos, ahora, el escenario es el parque infantil de San Vicente do Mar.
En este caso, lo que provocaron fue una pequeña hoguera bajo uno de los columpios. Los restos de este fuego -palos, cenizas y piedras- fueron encontrados por los usuarios del parque el domingo por la mañana. Además, los vándalos, también se encargaron de, por ejemplo, de utilizar mal los juegos para niños y dejar otro de los columpios enrollado sobre su soporte.
Este tipo de incidentes que dañan el mobiliario publico, señaló el alcalde de O Grove, José Cacabelos, supone un gasto para las arcas municipales. De esta manera, en el caso de los destrozos y pintadas provocadas en el baño público ubicado entre la playa de As Pipas y Reboredo, el regidor indicó que su reparación supondría “unos cuantos miles de euros”.
Por otra parte, Cacabelos también quiso incidir en aquellas personas que depositan escombros y otros enseres en los contenedores, materiales que, de recogerlos con el camión, provocarían graves averías al vehículo.
Debido a estas situaciones vividas en la localidad en los últimos días el alcalde meco pide a todos los vecinos y vecinas que reflexionen y anunció mayor vigilancia y sanciones para los autores de este tipo de actos vandálicos.