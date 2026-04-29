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O Grove

Los vándalos no dan tregua en O Grove: hacen fuego en el parque de San Vicente do Mar

El alcalde lleva días denunciando destrozos en el mobiliario público y anuncia sanciones para los autores

C. Hierro
29/04/2026 21:45
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La oleada de vandalismo en O Grove continúa. Si la semana pasada fueron los baños públicos y las pasarelas de madera los objetivos de los destrozos, ahora, el escenario es el parque infantil de San Vicente do Mar.

Destrozos en un baño público de O Grove

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En este caso, lo que provocaron fue una pequeña hoguera bajo uno de los columpios. Los restos de este fuego -palos, cenizas y piedras- fueron encontrados por los usuarios del parque el domingo por la mañana. Además, los vándalos, también se encargaron de, por ejemplo, de utilizar mal los juegos para niños y dejar otro de los columpios enrollado sobre su soporte.

Este tipo de incidentes que dañan el mobiliario publico, señaló el alcalde de O Grove, José Cacabelos, supone un gasto para las arcas municipales. De esta manera, en el caso de los destrozos y pintadas provocadas en el baño público ubicado entre la playa de As Pipas y Reboredo, el regidor indicó que su reparación supondría “unos cuantos miles de euros”.

Por otra parte, Cacabelos también quiso incidir en aquellas personas que depositan escombros y otros enseres en los contenedores, materiales que, de recogerlos con el camión, provocarían graves averías al vehículo.

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El Concello quiere poner veto a los escombros: “Aplicaremos las sanciones más fuertes”

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Debido a estas situaciones vividas en la localidad en los últimos días el alcalde meco pide a todos los vecinos y vecinas que reflexionen y anunció mayor vigilancia y sanciones para los autores de este tipo de actos vandálicos.

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