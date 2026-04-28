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O Grove

O Grove abre un proceso participativo para crear una ordenanza sobre autocaravanas, campers y caravanas

Los interesados podrán realizar sus aportaciones desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en la sede electrónica 

Sandra Rey
28/04/2026 12:09
Imagen de archivo de autocaravanas
Imagen de archivo de autocaravanas
Gonzalo Salgado
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El Concello de O Grove inicia el trámite de consulta pública previa para la elaboración de la futura ordenanza municipal que regulará el estacionamiento y pernocta de autocaravanas, vehículos tipo camper y caravanas en el municipio.

La iniciativa, señalan, tiene como objetivo contar con una normativa específica que permita gestionar esta actividad en las vías y espacios públicos municipales, mejorar la seguridad jurídica, proteger los espacios municipales y establecer garantías tanto para las personas usuarias como para la ciudadanía en general.

A futura ordenanza también busca favorecer un desarrollo turístico ordenado, regulando aspectos como las zonas reservadas de estacionamiento, los puntos de reciclaje y los requisitos para su instalación y funcionamiento.

Las personas, entidades, organizaciones y asociaciones interesadas podrán hacer llegar sus aportaciones durante el plazo de diez días, contando desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en la sede electrónica municipal.

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