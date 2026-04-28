O Grove abre un proceso participativo para crear una ordenanza sobre autocaravanas, campers y caravanas
Los interesados podrán realizar sus aportaciones desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en la sede electrónica
El Concello de O Grove inicia el trámite de consulta pública previa para la elaboración de la futura ordenanza municipal que regulará el estacionamiento y pernocta de autocaravanas, vehículos tipo camper y caravanas en el municipio.
La iniciativa, señalan, tiene como objetivo contar con una normativa específica que permita gestionar esta actividad en las vías y espacios públicos municipales, mejorar la seguridad jurídica, proteger los espacios municipales y establecer garantías tanto para las personas usuarias como para la ciudadanía en general.
A futura ordenanza también busca favorecer un desarrollo turístico ordenado, regulando aspectos como las zonas reservadas de estacionamiento, los puntos de reciclaje y los requisitos para su instalación y funcionamiento.
Las personas, entidades, organizaciones y asociaciones interesadas podrán hacer llegar sus aportaciones durante el plazo de diez días, contando desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en la sede electrónica municipal.