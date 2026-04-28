Deniegan la libertad provisional al presunto autor de varios robos con fuerza en viviendas

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Sección Dos de la Audiencia Provincial de Pontevedra deniega la puesta en libertad provisional de un presunto responsable de múltiples robos con fuerza en viviendas, uno de ellos registrados en un inmueble de O Grove en marzo del año pasado.

El acusado lleva ya ocho meses en prisión, y en un nuevo intento de que le concedan su salida de la cárcel hasta la celebración del juicio oral, su defensa alega que no existen indicios suficiente por los que sospechar que pudiese fugarse, señalando que carece de contacto en el extranjero; volver a delinquir, afirmando que se encuentra en proceso de desintoxicación; o tratar de alterar alguna prueba.

Asimismo, el juzgado pontevedrés expone que el presunto autor también trató de presentar un recurso en el que afirmaba que “non hai indicios suficientes da súa participación nos roubos”.

No obstante, un compañero delincuente –también en situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza– lo implicó directamente en varios hurtos en casas habitadas. Según su declaración, ambos colaboraron en tres robos, apuntando además que era el acusado quien marcaba los objetivos y quien luego vendía los objetos sustraídos para conseguir droga. Además, la Audiencia Provincial revela que en el suceso acontecido en la vivienda de O Grove, aparece en las cámaras de seguridad y, además, los artículos sustraídos aparecieron en sus residencia habitual.

De esta forma, teniendo en cuenta el historial de “reiteración delictiva”, además de otros antecedentes penales, el juzgado ha decidido denegarle la libertad provisional hasta la celebración del juicio.