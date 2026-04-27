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Diario de Arousa

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Un jabalí sorprende paseando por A Lanzada en O Grove
O Grove

Un jabalí sorprende paseando por la ría en O Grove

C. Hierro
27/04/2026 13:33

Los conductores que esta mañana pasaron por la carretera de A Lanzada se sorprendieron al ver una escena poco común. Un jabalí -que por su aspecto y tamaño parecía joven- disfrutaba de un relajante paseo por la ría. 

Fueron muchas las personas que pudieron ver al animal recorrer este camino y no dudaron en inmortalizar la escena en un vídeo.

Gracias a ello, en las redes sociales, a través de perfiles con miles de seguidores (como es el caso de @salseo_sanxenxo), la imagen se hizo viral.

A pesar de que no es lo habitual ver a los jabalíes paseando por la ría, para los vecinos y vecinas de O Grove cada vez es más frecuente. No es la primera vez, por tanto, que hay imágenes de estos animales en playas o en céntricas calles de esta localidad.