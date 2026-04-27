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O Grove

Los trabajos en la calle Batalla de Lepanto avanzan para su humanización

La inversión es de 250.000 euros y tienen un plazo de ejecución de dos meses

C. Hierro
27/04/2026 19:12
Obras en la calle Batalla de Lepanto en O Grove
Obras en la calle Batalla de Lepanto en O Grove
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El Concello de O Grove continúa con su apuesta para crear una localidad más accesible, eficiente y pensada para el bienestar de todos los vecinos y vecinas.

Para ello, señalan, impulsan la renovación y humanización de la calle Batalla de Lepanto que tiene, como principal objetivo, mejorar su funcionalidad y convertirla en un espacio público de mayor calidad.

La actuación, que tiene una inversión aproximada de 250.000 euros, incluye entre los trabajos la renovación integral de los pavimentos, la modernización de las infraestructuras de drenaje, pluviales y saneamiento y el soterramiento de las líneas de baja tensión. Además, también está previsto que se cambie la iluminación por una que ofrezca una mayor eficiencia.

Prioridad peatonal

Como en muchos otros proyectos que se están llevando a cabo en la localidad -las obras en las calles Regato y Peso, por ejemplo- el resultado de todos estos trabajos será una vía que priorice el paso de peatones y ofrezca una movilidad sostenible para los vehículos.

Imagen de los trabajos de humanización en una de las calles de O Grove

Avanzan las obras de humanización en las calles Regato y Peso

Más información

El plazo de ejecución de las obras, tal y como comentó el alcalde José Cacabelos, en la presentación de las mismas a los vecinos, es de dos meses.

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