Las Xornadas Gastronómicas da Xiba y Choco llenan los bares en su primer fin de semana

Una de las elaboraciones de Canta Claro para las Xornadas Gastronómicas da Xiba e do Choco de O Grove

La primera edición de las Xornadas Gastronómicas da Xiba e do Choco aprueban en su primer fin de semana. Tal y como señalan desde la organización, Emgrobes, la valoración que hacen de estos primeros días es “moi positiva” ya que, tanto el buen tiempo como esta iniciativa “encheron as terrazas e os establecementos participantes”.

O Grove acoge las primeras Xornadas Gastronómicas da Xiba e do Choco Más información

En el caso, por ejemplo, de la Taberna Canta Claro, una de las participantes en esta iniciativa, señalan que todas las elaboraciones que presentan han tenido muy buena acogida entre los comensales. “Al mediodía nos pedían más guisos o los chocos rellenos, pero por las noches se movían más los brioche, las croquetas o la empanada”, cuenta María Domínguez, una de las propietarias del restaurante.

Elaboraciones de la taberna Canta Claro para las Xornadas Gastronómicas da Xiba e do Choco de O Grove

Además, tanto en este local como en el resto de los participantes -Restaurante Sal de Allo, Jueso de Caña, Punta Vendaval, Bruma, Asador Cova do Trasno, Tapería Afuego, Taberna Furtivos, Herlogón y Plaza- recibieron a vecinos y vecinas de la localidad pero, también, clientela de otros municipios. “Hubo gente de fuera que reservó exclusivamente para comer los platos de la jornada”, indican en el mismo establecimiento.

Esta iniciativa está activa en los distintos locales hasta el domingo 3 de mayo.